Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:16
Просмотров: 128

Харків’яни батько і син, знищили окупантів, коли навели артилерію на власний будинок

Двоє воїнів Збройних сил України, батько та син, навели українську артилерію на власний будинок, де розмістилися російські окупанти. Вони проживали в одному з населених пунктів на Харківщині, яке було окуповане росіянами на початку повномасштабного вторгнення, пише Обозреватель

Героїчну історію захисників розповіли в Telegram-каналі “Маршал”. Як зазначається, прикордонники Роман та Владислав, які не пошкодували власної домівки, щоб знищити штаб окупантів, служать в одному підрозділі в Харківській області.

У місті, де вони раніше мешкали, ворог розмістив свої засоби радіоелектронної боротьби, щоб глушити зв’язок. На щастя, рідних військовослужбовці евакуювати встигли. Згодом від знайомих вони дізналися, що росіяни розмістили в їхньому будинку штаб, і вирішили передати координати оселі артилеристам.

“На запитання, чи не шкодують про втрачену домівку, прикордонники відповідають: “Ні!”. І додають, що після перемоги вони побудують ще кращий дім, у який ніколи не прийдуть мерзенні окупанти”, – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 