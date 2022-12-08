Харків’яни батько і син, знищили окупантів, коли навели артилерію на власний будинок

Двоє воїнів Збройних сил України, батько та син, навели українську артилерію на власний будинок, де розмістилися російські окупанти. Вони проживали в одному з населених пунктів на Харківщині, яке було окуповане росіянами на початку повномасштабного вторгнення, пише Обозреватель

Героїчну історію захисників розповіли в Telegram-каналі “Маршал”. Як зазначається, прикордонники Роман та Владислав, які не пошкодували власної домівки, щоб знищити штаб окупантів, служать в одному підрозділі в Харківській області.

У місті, де вони раніше мешкали, ворог розмістив свої засоби радіоелектронної боротьби, щоб глушити зв’язок. На щастя, рідних військовослужбовці евакуювати встигли. Згодом від знайомих вони дізналися, що росіяни розмістили в їхньому будинку штаб, і вирішили передати координати оселі артилеристам.

“На запитання, чи не шкодують про втрачену домівку, прикордонники відповідають: “Ні!”. І додають, що після перемоги вони побудують ще кращий дім, у який ніколи не прийдуть мерзенні окупанти”, – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости