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Дорожники ліквідовують наслідки негоди у Харківській області

Дорожники ліквідовують наслідки негоди у Харківській області

У ніч проти 8 грудня на територію Харківської області з боку Полтавщини та Дніпропетровщини зайшов циклон, який приніс опади у вигляді снігу та крижаного дощу при температурі повітря близько –4°С.

Для забезпечення проїзду в області співробітники Служби автомобільних доріг задіяли 102 одиниці спецтехніки та 130 працівників. Ще 70 працівників та 34 одиниці спецтехніки залучено від ДП «Дороги Харківщини».

Продовжуються роботи з оброблення протиожеледними матеріалами доріг державного значення та загального користування. В Харківській області було використано більше 400 м3 піщано-сольової суміші. В першу чергу увага приділяється небезпечним ділянкам: спускам, підйомам, віражам та ділянкам доріг з обмеженою видимістю. Наразі проїзд місцевою мережею доріг забезпечено.

Наразі на території регіону тривають опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря: –2 до +1. Дорожня служба працює цілодобово. Для звернень громадян діє єдина цілодобова «гаряча лінія» при Укравтодорі +38 067 400 60 80.

Агентство Телевидения Новости

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