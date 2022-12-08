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ЗСУ назвали ймовірну причину зникнення 10 літаків з авіабази “Дягілєво” в Росії

ЗСУ назвали ймовірну причину зникнення 10 літаків з авіабази “Дягілєво” в Росії

Зникнення 10 бомбардувальників з російської авіабази “Дягілєво” може свідчити про низький рівень підготовки ворога. Також цьому посприяло “нехтування заходами безпеки”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ЗСУ.

“Після дивного спалаху та вибуху бензовоза 5 грудня на аеродромі стратегічної авіації “Дягілєво” Рязанської області зі стоянки зникло 10 бомбардувальників Ту-22 М, які завдавали ракетні удари по Україні”, – нагадують українські військові.

Вони зазначили, що в той день в результаті інциденту також було пошкоджено один літак Ту-22М.

“Найбільш ймовірною причиною події є низький рівень підготовки, недбале ставлення до своїх обов’язків та нехтування заходами безпеки з боку технічного персоналу ВКС РФ”, – припускають в ЗСУ.

Що сталося на авіабазі “Дягілєво”

Нагадаємо, що вранці 5 грудня пролунали вибухи на російських авіабазах “Енгельс” під Саратовим та “Дягілєво”, що на околиці Рязані. У звичній манері окупанти звинуватили Україну в “тероризмі”.

Після чого журналісти опублікували перші супутникові знімки “Дягілєво” після вибухів. На них було видно пошкоджений літак.

При цьому вже вчора були опубліковані нові супутникові знімки, на яких помічено, що з російської авіабази зник пошкоджений вибухом літак Ту-22М, а також зникли щонайменше дев’ять бомбардувальників Ту-22М.

Агентство Телевидения Новости

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