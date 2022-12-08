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У Ізюмі з’явилися вулиці Мазепи, Бандери, Петлюри

У Ізюмі з’явилися вулиці Мазепи, Бандери, Петлюри

Про таке рішення місцевих депутатів повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін.

Розпорядження про перейменування підписав міський голова Валерій Марченко.

Всього перейменували 21 топонім:

пл. Революції на пл. Героїв Крут;вул. Московська на вул. Івана Мазепи;вул. Пушкінська на вул. Степана Бандери;вул. Єсеніна на вул. Вільнюська;вул. Зої Космодем’янської на вул. Марії Приймаченко;вул. Тургенєва на вул. Джохара Дудаєва;вул. Некрасова на вул. Василя Стуса;вул. Ентузіастів на вул. Князя Острозького;вул. Пролетарська на вул. Лондонська;вул. Васнецова на вул. Миколи Куліша;вул. Герцена на вул. Івана Котляревського;вул. Льоні Голікова на вул. Сергія Корольова;вул. Архангельська на вул. Бориса Патона;вул. Гомельська на вул. Вишивана;вул. Камчатська на вул. Аляски;вул. Ростовський Шлях на вул. Ізюмський Шлях;вул. Суворова на вул. Симона Петлюри;вул. Чайкіної Лізи на вул. Княгині Ольги.

Крім того, три вулиці отримали назви на честь загиблих героєв україно-російської війни: ізюмчаніна Віталія Смолярова, закатованого під Ізюмом війського Сергія Сови. Фото його ексгумації, руки с жовто-синім браслетом обійшло всі медіа, та голови  г громадської організації “Захистимо Протасів яр” і розвідник 93 ОМБр “Холодний яр” Романа Ратушного. Він також загинув під Ізюмом.

Також в місті планують перейменувати вулиці на честь командира батальйону “Карпатська Січ” Олега  та письменника Володимира Вакуленко, менканя Ізюмщини, закатованного россіянами, зазначив Мацокін в коментарях.

Агентство Телевидения Новости

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