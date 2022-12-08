Російські військовослужбовці завдали ракетні удари по Куп‘янську та Печенігам – розпочато провадження

За процесуального керівництва Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 7 грудня близько 20:00 окупанти обстріляли смт Печеніги Чугуївського району ракетами типу С-300. Уламками ракет пошкоджено житлові будинки.

Протягом доби ворожі війська також обстріляли смт Вільча і м. Вовчанськ: є пошкодження приватних домоволодінь.

8 грудні близько 4:20 російські військові завдали ракетний удар по м. Куп‘янськ: пошкоджено адміністративну будівлю. За попередньою інформацією, ворог застосував ЗРК С-300.

Для забезпечення належного розслідування російських воєнних злочинів прокурорами спільно зі слідчими поліції проводяться необхідні слідчі дії.

Агентство Телевидения Новости