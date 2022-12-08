Харківській міській територіальній громаді буде повернуто нерухоме майно вартістю 3,2 млн грн, – прокуратура

Завдяки принциповій позиції Харківської обласної прокуратури суд задовольнив позов про визнання незаконним та скасування рішення органу місцевого самоврядування, визнання недійсним договору купівлі-продажу, витребування майна.

Встановлено, що рішенням органу місцевого самоврядування у 2018 році фізичній особі-підприємцю дозволено приватизувати нежитлову будівлю вартістю 3,2 млн грн, яка розташована по вул. Юр’ївській, поза проведенням аукціону.

У результаті на підставі прийнятого рішення та укладеного договору купівлі-продажу Харківська міська територіальна громада незаконно позбавлена майна, так як покупцем не виконано поліпшень орендованого майна більше як на 25% за час його оренди, а отже – не набуто прав на спрощену процедуру його вибуття.

Відповідно до вимог законодавства, продаж вказаного майна мав бути проведений шляхом аукціону або конкурсу, що у свою чергу має на меті наповнення місцевого бюджету, адже право на купівлю отримує той, хто запропонував найбільшу ціну.

У даному випадку фізичною особою-підприємцем жодних поліпшень орендованого майна не здійснено, тож, як наслідок, майно відчужено з порушенням передбаченої законодавством процедури. Порушення законодавства стали підставою для направлення Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова відповідного позову до суду.

Рішенням Господарського суду Харківської області позов прокуратури задоволено у повному обсязі, наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости