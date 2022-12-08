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В Пісочині під колесами фури загинула жінка

В Пісочині під колесами фури загинула жінка

37-річний водій автомобіля Scania P380 з напівпричепом здійснив наїзд на пішохода поза межами пішохідного переходу. Працівники швидкої медичної допомоги констатували смерть 51-річної жінки.

Подія сталася 7 грудня в смт Пісочин на вулиці Шосе Полтавське.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Всі обставини аварії встановлюються.

Агентство Телевидения Новости

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