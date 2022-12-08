Встановлено особу ватажка рашистів, який 24 лютого віддав наказ стріляти по цивільних авто на в’їзді до Харкова

У результаті слідчих дій встановлено особу російського загарбника, який на початку повномасштабного вторгнення віддав наказ стріляти по українцях, які намагалися виїхати з Харківщини.

Воєнним злочинцем виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу зс рф підполковник Євгєній Зеленов.

24 лютого він командував однією з російських батальйонно-тактичних груп, яка вела активні бойові дії з підрозділами Сил оборони на східному напрямку.

За даними слідства, його окупаційне угруповання наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокувало в’їзд до обласного центру.

При цьому місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам.

За це командир рашистів наказав підлеглим відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни.

У результаті злочину одна людина загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення.

В прокуратура Харківської області повідомили подробиці подій: «Після вторгнення на територію України окупанти прибули до кільцевої дороги м. Харкова. Цивільним особам, які їхали на автівках цією дорогою, військові зс рф наказали розвернутися та залишити вказане місце. Люди почали висловлювати своє невдоволення та просили надати їм можливість проїхати цією дорогою для виїзду у безпечну місцевість. Проте російський командир надав наказ обстрілювати машини цивільних.

Декілька російських військових відмовились виконувати злочинний наказ, попросили людей залишити автівки та вийти. Мати з донькою зупинились, військовослужбовці зс рф допомогли їм сховатись, проте їх побачили інші російські військові, які були готові виконувати злочинну вказівку свого командира. Вони почали стріляти по своїх та цим жінках. Внаслідок цього один військовий рф та мати загинули, а доньці вдалось врятувати своє життя. Вона побігла до своєї машини та побачила російського солдата, який допомогав їй. Він з пораненням повз по землі. Жінка посадила його в автівку, рятуючи власне та його життя.

Інші чоловік з жінкою, які стояли в заторі, вирішили розвернутись та поїхати, але окупанти відкрили по їх автівці вогонь. Чоловік отримав вогнепальне поранення, проте йому вдалось поїхати.

Крім того встановлено, що російський командир у 2008 році брав участь у війні рф проти Грузії та «підтримував безпеку» у проведенні незаконного референдума в українському Криму».

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва органів прокуратури.

Агентство Телевидения Новости