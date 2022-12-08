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У чотирьох селах Ізюмського району повністю відновили газопостачання

У чотирьох селах Ізюмського району повністю відновили газопостачання

Газовики підключили до енергоносія понад 700 будинків у селах Капитолівка, Бугаївка, Куньє та Липчанівка Ізюмського району, повідомляє ХОВА.   

Крім того, фахівці «Харківгазу» відновили подачу газу для більш ніж 200 родин у прикордонній з рф Козачій Лопані та понад 120 – у Куп‘янську.

Відбудова інфраструктури після російських обстрілів триває у передмісті Харкова, Чугуївському, Ізюмському й Куп‘янському районах області.

Агентство Телевидения Новости

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