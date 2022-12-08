Російські окупанти готують контрнаступ у Луганській області, можливо – на куп’янському напрямку – ЗСУ

Російські окупаційні війська готують контрнаступ на сході України, але ЗСУ про це відомо.Про це 7 грудня в ефірі національного телемарафону, який транслювали у YouTube каналу “Рада”, повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

“Справді, росіяни на луганському напрямку, елементом якого, можливо, є куп’янський напрямок, готують контрнаступальну операцію. Ми про це знаємо… і активно цьому протидіємо в районі Сватового та інших районах, де вони намагаються контратакувати”, – сказав він. Про це пише видання ГОРДОН.

Череватий зазначив, що “ситуація складна, але під контролем”.

“Ми бачимо всі їхні дії”, – підкреслив речник східного угруповання військ ЗСУ.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай припустив 6 грудня, що в росіян є ідея наступу на Куп’янськ Харківської області, яку він назвав “божевільною”.

“Я вже нічому не здивуюся з витівок російського командування. Таке враження, що планують спробу контрнаступу. Але у них через день відбувається “бавовна”, підривають і скупчення техніки, і будівлі, де вони зробили казарми. Причому це відбувається біля Сватового в усіх невеликих селах”, – проінформував він.

Контекст:

На початку квітня РФ вивела свої війська із Київської, Чернігівської і Сумської областей. Наприкінці серпня – у вересні сили оборони розпочали контрнаступ, під час якого звільнили майже всю Харківську область, деокупували тисячі кілометрів території на півдні України і вийшли там на рубіж на правому березі Дніпра.

Згідно з даними Генштабу, військові РФ продовжують наступ лише на бахмутському й авдіївському напрямках, на інших – переважно обороняються.

28 жовтня Гайдай повідомляв, що ЗСУ щодня просуваються в Луганській області на один–три кілометри. За його даними станом на 3 грудня, українські захисники звільнили в Луганській області 13 населених пунктів.

Агентство Телевидения Новости