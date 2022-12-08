Лікар-інфекціоніст, головний енергетик та зуборізальник – які ще вакансії актуальні сьогодні у Харкові

Станом на 8 грудня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні майже 1000 вакансій.

1. Лікар-інфекціоніст – 20000 грн.

2. Головний енергетик – 17000 грн.

3. Зуборізальник – 15000 грн.

4. Машиніст автогрейдера – 12424 грн.

5. Заступник директора – 12191 грн.

6. Секретар – 12000 грн.

7. Представник торговельний – 10000 грн.

8. Інспектор з кадрів – 8500 грн.

9. Завідувач господарства – 8000 грн.

10. Електромонтер тягової підстанції – 7867 грн.

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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