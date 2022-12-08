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В Ізюмі відновлюють знищений невідомими мурал з козаком

В Ізюмі відновлюють знищений невідомими мурал з козаком

Патріотичні мурали на стінах пошкоджених будинків в центрі Ізюма були зроблені під час візиту у місто «Культурного десанту» – художників, музикантів та волонтерів, які приїхали підтримати місцевих мешканців після деокупації.

Як повідомляв телеграм-канал Izyum live news, вночі з 22 на 23 листопада стіну було пошкоджено, а мурал знищено.

Сьогодні в місті розпочалися роботи по відновленню патріотичного муралу. Знищити картину такого розміру вандалам буде вже важче.

Агентство Телевидения Новости

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