В Ізюмі відновлюють знищений невідомими мурал з козаком

Патріотичні мурали на стінах пошкоджених будинків в центрі Ізюма були зроблені під час візиту у місто «Культурного десанту» – художників, музикантів та волонтерів, які приїхали підтримати місцевих мешканців після деокупації.

Як повідомляв телеграм-канал Izyum live news, вночі з 22 на 23 листопада стіну було пошкоджено, а мурал знищено.

Сьогодні в місті розпочалися роботи по відновленню патріотичного муралу. Знищити картину такого розміру вандалам буде вже важче.

Агентство Телевидения Новости