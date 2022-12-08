Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:46
Просмотров: 109

Поліція вилучила тіла батька і доньки, які загинули внаслідок російської агресії на Харківщині

Поліція вилучила тіла батька і доньки, які загинули внаслідок російської агресії на Харківщині

Мешканці селища Козача Лопань Харківського району померли 4 травня під час ворожого обстрілу. Їх поховали в одній могилі на території кладовища.

8 грудня слідчі відділу поліції № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області за участю прокурора Дергачівської окружної прокуратури провели огляд місця події та ексгумували тіла 17-річної дівчинки та її 48-річного батька.

За попередніми висновками експерта чоловік та дівчинка померли від травм, отриманих внаслідок обстрілу окупантів. Для встановлення точної причини смерті останки померлих направлені на судово-медичну експертизу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 