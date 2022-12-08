Поліція вилучила тіла батька і доньки, які загинули внаслідок російської агресії на Харківщині

Мешканці селища Козача Лопань Харківського району померли 4 травня під час ворожого обстрілу. Їх поховали в одній могилі на території кладовища.

8 грудня слідчі відділу поліції № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області за участю прокурора Дергачівської окружної прокуратури провели огляд місця події та ексгумували тіла 17-річної дівчинки та її 48-річного батька.

За попередніми висновками експерта чоловік та дівчинка померли від травм, отриманих внаслідок обстрілу окупантів. Для встановлення точної причини смерті останки померлих направлені на судово-медичну експертизу.

Агентство Телевидения Новости