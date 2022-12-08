Про наступ росіян на Куп’янськ мова йти не може, – Олег Синєгубов

У захисників Харківщини достатньо сил та засобів на Куп’янському та інших напрямках, щоб відбивати ворога. За словами начальник ХОВА Куп’янськ на сьогодні –дійсно гарячий напрямок. Лінія фронту після успішного контрнаступу ЗСУ змістилася. Тому влада спільно з військовими не зупиняється у будівництві фортифікаційних споруд, лінії оборони посилюються.

«Прекрасно розуміємо, що своїх планів росіяни щодо Харківщини не змінили. Повірте, наші ЗСУ тримають позиції, триває контрбатарейна боротьба. Ні про який наступ росіян на Куп’янськ мова йти не може», – підкреслив Олег Синєгубов.

Разом з тим він зауважив, що як і раніше, російська армія «воює» шляхом терору. Тож продовжується добровільна евакуація жителів з цього напрямку.

За словами начальника ХОВА, волонтери спільно із місцевою владою евакуювали 260 людей, з них – 43 дитини.

Агентство Телевидения Новости