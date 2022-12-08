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В Харківській області тимчасово закривають рух на кількох ділянках державних доріг

В Харківській області тимчасово закривають рух на кількох ділянках державних доріг

Через погіршення погодних умов (дощ та мокрий сніг при мінусовій температурі), з метою недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод та виникнення заторів, вводиться тимчасове закриття руху для усіх транспортних засобів на низці державних доріг Харківщини, повідомили в Службі автомобільних доріг у Харківській області.

Обмеження набувають чинності сьогодні о 19:00 год і триватимуть до 08:00 год завтра.

Для пасажирського і великовагового транспорту загальною масою понад 10 тонн рух буде обмежено до 10:00 09.12.2022 р.

Закривається рух на ділянках:

–  М-03 Київ-Харків-Довжанський, км 396+094 – км 648+570;

–  Південно-східний об’їзд м. Харкова, км 0+000 – км 13+688;

–  М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, км 9+387 – км 147+419;

–  Південно-західний об’їзд м. Харкова, км 0+000 – км 8+001;

–  М-29 Харків-Красноград-Перещепине-Дніпро, км 0+000 – км 127+735;

–  Н-26 Чугуїв-Мілове, км 2+363 – км 79+500;

–  Р-11 Полтава-Красноград, км 45+136 – км 52+112;

–  Р-46 Харків-Охтирка, км 0+000 – 80+813;

–  Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград, км 0+000 – 50+633, км 53+172 – км 109+579, км 115+117 – км 131+277;

–  Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, км 0+000 – км 31+580.

Агентство Телевидения Новости

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