На Льва Ландау іномарка врізалась в бетонні блоки: один постраждалий

В результаті дорожньо-транспортної пригоди травму ноги отримав 54-річний водій автомобіля Skoda. Постраждалого доставили до лікарні, повыдомляэ пресслужба ГУНП Харківської області.

Подія сталася 8 грудня на проспекті Льва Ландау. Водій автомобіля Skoda здійснив наїзд на бетонні блоки. Після чого в стояче авто в’їхав автомобіль ВАЗ під керуванням 63-річного водія. В результаті пригоди тілесні ушкодження отримав водій іномарки.

Інформація внесена до Єдиного обліку відділу поліції № 2 ХРУП № 2. Всі обставини ДТП наразі встановлюються.

Агентство Телевидения Новости