Обстріли Безлюдівської громади: пожежі гасили 5 відділень

За добу з 8 по 9 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

13 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – на чергування;

4 – інші виїзди.

Пожежі, що спричинені ворожими обстрілами трапились у Куп’янському та Харківському районах області.

О 15:55 рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків обстрілу одного з підприємств у м. Куп’яську, на території якого зайнявся склад. Площа горіння складала 1500 кв. метрів. Рятувальники 44-ї ДПРЧ працювали під постійними обстрілами, постійно наражаючись на небезпеку.

Близько 20:30 декілька ворожих ракет впали на території Безлюдівської громади. У селі Котляри одночасно виникли 2 пожежі у приватних садибах. Горіла господарча споруда і розбомблений гараж на загальній площі 150 кв. метрів. Також вибухом суттєво пошкоджено житловий будинок та 3 автомобіля. В результаті удару 3 особи зазнали поранень. Перші рятувальні підрозділи прибули до місця події о 21:09. Вже о 22:53 пожежі були ліквідовані. Працювали 5 оперативних відділень на автоцистернах.

3 рази протягом доби рятувальні підрозділи виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не трапилось пожеж.

Близько 07:45 обстрілом з боку окупаційних військ суттєво пошкоджено будинок культури у м. Куп’янську.

Також внаслідок вечірнього ракетного удару по Безлюдівській громаді у с. Коротич зазнали пошкоджень ще 4 приватні домоволодіння.

На щастя в даних випадках обійшлося без жертв.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 вибухонебезпечні предмети.

Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та с. Коротич Пісочинської громади рятувальники доставили 20 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости