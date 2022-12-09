Поліція шукає зловмисників, які порізали колеса 17 автівкам на Салтівці

Вранці 8 грудня до правоохоронців надійшли заяви від мешканців Київського та Салтівського районів про пошкодження коліс автомобілів, що були припарковані біля багатоповерхівок.

На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи ХРУП № 1 та ХРУП № 2. Під час огляду працівниками поліції виявлено 17 автівок, у яких були порізані колеса.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років.

Наразі поліцейські вживають заходів для встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до вчинення хуліганських дій.

Агентство Телевидения Новости