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Поліція шукає зловмисників, які порізали колеса 17 автівкам на Салтівці

Поліція шукає зловмисників, які порізали колеса 17 автівкам на Салтівці

Вранці 8 грудня до правоохоронців надійшли заяви від мешканців Київського та Салтівського районів про пошкодження коліс автомобілів, що були припарковані біля багатоповерхівок.

На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи ХРУП № 1 та ХРУП № 2.  Під час огляду працівниками поліції виявлено 17 автівок, у яких були порізані колеса.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років.

Наразі поліцейські вживають заходів для встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до вчинення хуліганських дій.

Агентство Телевидения Новости

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