Під Харковом згорів будинок: троє загиблих

З причини не пов’язаної з військовими діями о 20:58 сталася пожежа у приватному будинку в селищі Хорошево Харківського району.

На момент прибуття рятувальників будинок горів на площі 100 кв. метрів. Під час пожежогасіння в осередку пожежі виявлено тіла 3-х загиблих осіб, данні про яких наразі з’ясовуються.

На місці працювали 4 відділення ДСНС на автоцистернах. О 22:35 ДСНСники локалізували вогонь та о 02:18 ліквідували його.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости