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В Харкові наслідки снігопаду ліквідовують понад 100 одиниць спецтехніки
Бригади КП «Шляхрембуд» очищають від снігу проїжджу частину та тротуари у Харкові: працює понад сто одиниць снігоприбиральної техніки, повідомляє міськрада.
Як повідомили на підприємстві «Шляхрембуд», у роботах задіяно 122 одиниці техніки та 136 дорожніх робітників.
За попередню добу було вивезено 150 куб. м снігу. Для запобігання утворення ожеледиці на проїжджій частині було використано 654 куб. м піщано-соляної суміші та 938 т солі.