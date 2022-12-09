В Харкові наслідки снігопаду ліквідовують понад 100 одиниць спецтехніки

Бригади КП «Шляхрембуд» очищають від снігу проїжджу частину та тротуари у Харкові: працює понад сто одиниць снігоприбиральної техніки, повідомляє міськрада.

Як повідомили на підприємстві «Шляхрембуд», у роботах задіяно 122 одиниці техніки та 136 дорожніх робітників.

За попередню добу було вивезено 150 куб. м снігу. Для запобігання утворення ожеледиці на проїжджій частині було використано 654 куб. м піщано-соляної суміші та 938 т солі.

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