Селище Котляри окупанти обстрілювали з РСЗВ Смерч: правоохоронці показали наслідки

Напередодні близько 21:00 російські військові обстріляли житловий сектор селища Котляри. Двоє жінок 41 та 44 років отримали поранення. 40-річний мирний мешканець загинув. Пошкоджено низку житлових будинків, господарських споруд та приватних автівок. Попередньо, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ «Смерч».

Близько 21:05 окупанти завдали ракетний удар по Пісочинській ОТГ: є пошкодження приватних домоволодінь. За попередньою інформацією, військові ЗС РФ застосували ЗРК С-300.

8 грудня російські військові вкотре обстріляли м. Куп’янськ. Отримала поранення 55-річна мешканка. Внаслідок ворожих обстрілів горіли складські приміщення продовольчого підприємства.

За процесуального керівництва Харківської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости