Тиск на ЗАЕС: росіяни побили двох працівників станції, де вони зараз – невідомо

Російські військові посилили репресії проти працівників Запорізької АЕС. Напередодні окупанти побили двох працівників станції.

Так, росіяни вдерлися до приміщення Управління соціальних програм ЗАЕС 8 грудня. У присутності інших працівників вони сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після побиття чоловіків вивезли в невідомому напрямку. Про це повідомляє Громадське із посиланням на «Енергоатом».

Також окупанти затримали та «кинули на підвал» начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера. Він є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку.

За даними «Енергоатому», у такий спосіб росіяни намагаються домогтися лояльності від працівників та збільшити кількість переведень до незаконної організації, якою керує «Росатом».

Ситуація на ЗАЕС

Попри оголошену окупантами «анексію» Запорізької АЕС, зараз на станції продовжують працювати українські фахівці. За ситуацією на ЗАЕС також спостерігають представники МАГАТЕ, які регулярно звітують про обстріли станції та напружену ситуацію.

МАГАТЕ вже кілька разів закликало росію вивести свої сили з найбільшої в Європі атомної станції. Гендиректор Агентства Рафаель Гроссі також намагається домовитися про створення зони безпеки на станції.

Президент «Енергоатому» Петро Котін 27 листопада заявляв, що окупанти, схоже, готуються покинути Запорізьку АЕС, але остаточні висновки поки робити зарано. А втім, речник російського президента дмитро пєсков цю інформацію одразу заперечив.

Агентство Телевидения Новости