Петиція про блокування російського контенту на стримінгових сервісах набрала 25 тисяч голосів. Її розгляне президент

Петиція щодо блокування на території України російського контенту на стримінгових сервісах набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті глави держави, пише Громадське.

Автор петиції Градиський Сергій заявив, що попри повномасштабне вторгнення росії в Україну, пісні російських виконавців залишаються у топах музичних платформ YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer, Shazam.

А російські артисти сплачують податки в казну росії, яка спрямовує ці кошти зокрема і на зброю для геноциду українського народу.

«Кожне прослуховування пісні ворога не лише спонсорує тероризм, а й популяризує культуру ворога, яку нам десятками років насаджувала росія. Кожне прослуховування пісні російського артиста зменшує шанси українських артистів бути почутими, а новим талантам — народженими», — зазначив він.

Автор звернувся до Зеленського із закликом заборонити споживання «будь-якого контенту росіян на всіх доступних стримінгових сервісах на території України».

Також Градиський пропонує звернутись до стримінгових компаній для створення механізму, який гарантуватиме блокування російського контенту.

Агентство Телевидения Новости