В ISW пояснили, чому окупанти розмістили “Гради” на ЗАЕС

Аналітики нагадали, що РФ і раніше зберігала на об’єкті військову техніку.

Російська влада наказала окупаційним військам розмістити “Гради” на Запорізькій АЕС, щоб послабити критику радикальних прихильників війни.

Останні розганяють повідомлення про виведення військ з території станції. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

“Розгортання нового обладнання на ЗАЕС може бути спробою заспокоїти чутки російських націоналістично налаштованих військкорів про можливий вихід Росії із ЗАЕС, який Кремль двічі заперечував за останні 10 днів”, – пояснили аналітики.

Аналітики ISW нагадали, що російські сили зберігають на ЗАЕС військову техніку, боєприпаси, бронетранспортери, зенітні гармати та інше озброєння.

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