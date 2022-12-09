Відключення електроенергії стабілізуються – Укренерго

Майже всі гідро- і теплоелектростанції в Україні зазнали тих чи інших ушкоджень після масованих ракетних атак росіян. Водночас “Укренерго” сподівається вийти на планові відключення.

Як повідомив голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, найскладніша ситуація в Одеській, Херсонській та Харківській областях, також залишається нестійкою ситуація на Київщині, особливо на її лівобережній частині.

“Загалом енергосистема увійшла у стабільний режим функціонування після останньої російської атаки досить швидко, система не була розбалансована”, — сказав Кудрицький на брифінгу.

Востаннє Росія масовано обстріляла енергетичну систему України 5 грудня.

Завдяки роботі української системи ППО останній обстріл не мав таких руйнівних наслідків, як деякі попередні, додали в “Укренерго”.

Кілька областей перевищили ліміти споживання, що змусило застосувати там аварійні відключення.

Планові відключення

В “Укренерго” сподіваються вийти на планові відключення за кілька днів. “Відступили морози, поступово відновлюємо генеруючі потужності, відновлюють роботу електростанції, обсяг доступної генерації збільшується, зменшуючи дефіцит”, – сказав Кудрицький.

В “Укренерго” припустили, що за кілька днів вдасться досягнути межі, коли можна буде чітко дотримуватись графіків відключень.

Водночас Кудрицький прогнозує, що дефіцит електроенергії зберігатиметься під час всього осінньо-зимового періоду.

Через російські ракетні атаки на енергоінфраструктуру в Україні є значний дефіцит електроенергії. Україні доводиться тестувати передачу електроенергії з Європи, зокрема 27 листопада протестували імпорт з Румунії.

По всій Україні тривають аварійно-відновлювальні роботи на високовольтних і розподільчих мережах, електростанціях.

У деяких регіонах ремонтні роботи ускладнюють обстріли російських військ, а також погані погодні умови.

Цілодобові роботи тривають у Київській та Одеській областях.

Агентство Телевидения Новости