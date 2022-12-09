Міжнародні організації допоможуть провести гуманітарне розмінування на Харківщині

Зустріч іноземних фахівців із представниками силових структур області відбулася в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України.

Як зазначив директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол, наразі територія Харківщини є найбільш засміченою вибухонебезпечними предметами в Україні.

«Метою зустрічі є організація взаємодії органів державної влади нашого регіону із міжнародними організаціями для того, щоб зробити область зразковою в плані гуманітарного розмінування», – наголосив Іван Сокол.

Також директор Департаменту повідомив, що вже найближчим часом міжнародні партнери для оперативного розмінування передадуть Харківщині відповідні механічні засоби.

Допомогу українцям нададуть фахівці представництва Датської Ради у справах біженців в Україні, ТОВ «Демайнінг Солюшнс», представництва ХАЛО ТРАСТ в Україні та БО «Швейцарський фонд з протимінної діяльності ФСД в Україні».

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