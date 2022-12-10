Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:49
Просмотров: 93

Під вогнем Золочів, Куп’янск та прикордонні села

Під вогнем Золочів, Куп’янск та прикордонні села

Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з рф, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби з артилерії та мінометів були обстріляні райони населених пунктів Куп’янськ, Золочів, Дворічна, Стрілеча, Берестове та інших.

У Куп’янську внаслідок обстрілів сталася пожежа на складських приміщеннях. У Золочеві пошкоджена адмінбудівля, а в Золочевській громаді – об‘єкт інфраструктури. На щастя, без жертв та постраждалих.

Продовжуються роботи з розмінування. За добу знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети.

“Бої на території області тривають. Наші захисники тримають позиції та чинять гідний опір окупантам. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на Перемогу”, – сказав очільник області

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 