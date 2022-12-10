До екопарку поступово повертаються тварини, які втекли під час обстрілів

Тут прямо стоїть самець дорослий. Європейські благородні олені. Вони не тікають, приходять на підкормку і, я думаю, це питання часу, що ми їх піймаємо. Там і самиці виглядують. Спостерігають нас, бачите, засікли нас. Бачите, йде пар, дихає.

Благородні олені, які раніше утримувалися в екопарку, тепер блукають місцевими лісами. З більш ніж півсотні особин залишилося з десяток тварин. Працівники екопарку підгодовують – їх та тих оленів, що могли переміститися в більш спокійні райони з територій, де точилися активні бої.

Віталій Ільченко, директор Екопарку

Циркуни, там взагалі було дуже сильно. Всі тварини переміщуються з зони бойових дій в більш комфортні місця. Ми годуємо всіх диких оленів, косуль. Намагаємося годувати й наших, які ще можуть повернутися, й диких тварин.

Своїх оленів працівники екопарку бачили й в соцмережах – група парнокопитних спокійно розгулює Харківським шосе.

Віталій Ільченко, директор Екопарку

Дуже переживаємо. Ми зверталися вже через медіа – будь ласка, хто побачить – не стріляйте, це наші. Їх 6-7 особин. Вони цей парк не покидають, там де вони годувалися, там, де їм було затишно і спокійно – то вони сюди приходять.

Оленів планують врешті решт приманити та примусити зайти у вольєр, як це зробили з африканськими буйволами, що також втекли з екопарку після чергового обстрілу. Операцію з пошуку та відлову тварин готували майже два місяці. І з вільного вигулу буйволи повернулися з двома телятами.

Віталій Ільченко, директор Екопарку

Дивіться, їх було 5. Двоє загинули. Те, шо вони прийшли з телятами – це була приємна несподіванка. Цю новину ми побачили взагалі в інтернет-ресурсах, не пам’ятаю де саме. Якісь люди їхали десь побли парка, може Циркуни. І вони знімають на відео: дивіться наскільки природа очищується, що буйволи ходять. І вони виходять з лісу, І ми побачили – значить вони тут. І після цього почали вже операцію «знайти». Далі ж багато не підеш – територія ж замінована. Вони за цей час стали напівдикі. Ми спочатку зробили там пастку і піймали тільки бика, тата їхнього, перевели його сюди, тут є система перегонів. А самиці прийшли до свого вожака, прийшли з маленькими. І наша охорона їх закрила. Ну і все, вже тут вони.

На зимівлю буйволів вже відправили в інше місто. Загалом, тварини з екопарку зараз розосередилися по всій країні.

Віталій Ільченко, директор Екопарку

Деякі тварини знаходяться в Одесі, людиноподібні знаходяться в Харківському державному зоопарку, в Києві, Сатанів – реабілітаційний центр ведмедів, там знаходяться наші гімалайський і бурий ведмеді. В Полтаві знаходяться багато птахів, ссавців, дрібних мавп, котячі дрібні і велика кількість копитних.

Утримувати тут тварин та надавати їм необхідний догляд зараз не можна– немає жодного вцілілого вольєру та електрики. Оцінити всю шкоду, нанесену екопарку війною, неможливо – загинули 5 співробітників та 15-річний волонтер. Всі вони намагалися врятувати тварин.

Сергій Гайдуков, співробітник Екопарку

Мы вивозили до последнего, пока не подорвали нашу машину, на которой мы их вывозили. И мы уже не вывезли етих буйволов. Страшно было, когда мы приехали за буйволами, я ремонтировал машину – услышал свист. Нас обстреляли Градами, 2 человек ранило, парню оторвало ногу. И мы выезжали из парка. Все везде горит, везде дымится.

Загалом в екопарку утримувалося близько 5 тисяч тварин. Евакуювати, на жаль, вдалося не всіх.

Віталій Ільченко, директор Екопарку

Ну найбільше тварин, якщо ми говоримо про шимпанзе, орангутанів, вони загинули від осколків, бо прямо в їхню зимову будівлю прилетів снаряд, зруйнований був дах і вони загинули від осколків. Якщо ми говоримо про дрібних мавп, то деякі з них загинули від розриву серця. Ми втратили 2 самиці орангутанів, шимпанзе, самицю пуми. Ми вже не говориму про кількість дрібних птахів та оленів. Деякі повертаються, фазани по території ще бігають.

Загинуло більше ніж сто великих тварин, кажуть в екопарку. Втрати серед дрібних підрахувати неможливо.





Агентство Телевидения Новости