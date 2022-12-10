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До екопарку поступово повертаються тварини, які втекли під час обстрілів

До екопарку поступово повертаються тварини, які втекли під час обстрілів

Тут прямо стоїть самець дорослий. Європейські благородні олені. Вони не тікають, приходять на підкормку і, я думаю, це питання часу, що ми їх піймаємо. Там і самиці виглядують. Спостерігають нас, бачите, засікли нас. Бачите, йде пар, дихає.

Благородні олені, які раніше утримувалися в екопарку, тепер блукають місцевими лісами. З більш ніж півсотні особин залишилося з десяток тварин. Працівники екопарку підгодовують – їх та тих оленів, що могли переміститися в більш спокійні райони з територій, де точилися активні бої.

Віталій Ільченко, директор Екопарку

Циркуни, там взагалі було дуже сильно. Всі тварини переміщуються з зони бойових дій в більш комфортні місця. Ми годуємо всіх диких оленів, косуль. Намагаємося годувати й наших, які ще можуть повернутися, й диких тварин.

Своїх оленів працівники екопарку бачили й в соцмережах – група парнокопитних спокійно розгулює Харківським шосе.

Віталій Ільченко, директор Екопарку

Дуже переживаємо. Ми зверталися вже через медіа – будь ласка, хто побачить – не стріляйте, це наші. Їх 6-7 особин. Вони цей парк не покидають, там де вони годувалися, там, де їм було затишно і спокійно – то вони сюди приходять.

Оленів планують врешті решт приманити та примусити зайти у вольєр, як це зробили з африканськими буйволами, що також втекли з екопарку після чергового обстрілу. Операцію з пошуку та відлову тварин готували майже два місяці. І з вільного вигулу буйволи повернулися з двома телятами.

Віталій Ільченко, директор Екопарку

Дивіться, їх було 5. Двоє загинули. Те, шо вони прийшли з телятами – це була приємна несподіванка. Цю новину ми побачили взагалі в інтернет-ресурсах, не пам’ятаю де саме. Якісь люди їхали десь побли парка, може Циркуни. І вони знімають на відео: дивіться наскільки природа очищується, що буйволи ходять. І вони виходять з лісу, І ми побачили – значить вони тут. І після цього почали вже операцію «знайти». Далі ж багато не підеш – територія ж замінована. Вони за цей час стали напівдикі. Ми спочатку зробили там пастку і піймали тільки бика, тата їхнього, перевели його сюди, тут є система перегонів. А самиці прийшли до свого вожака, прийшли з маленькими. І наша охорона їх закрила. Ну і все, вже тут вони.

На зимівлю буйволів вже відправили в інше місто. Загалом, тварини з екопарку зараз розосередилися по всій країні.

Віталій Ільченко, директор Екопарку

Деякі тварини знаходяться в Одесі, людиноподібні знаходяться в Харківському державному зоопарку, в Києві, Сатанів – реабілітаційний центр ведмедів, там знаходяться наші гімалайський і бурий ведмеді. В Полтаві знаходяться багато птахів, ссавців, дрібних мавп, котячі дрібні і велика кількість копитних.

Утримувати тут тварин та надавати їм необхідний догляд зараз не можна– немає жодного вцілілого вольєру та електрики. Оцінити всю шкоду, нанесену екопарку війною, неможливо – загинули 5 співробітників та 15-річний волонтер. Всі вони намагалися врятувати тварин.

Сергій Гайдуков, співробітник Екопарку

Мы вивозили до последнего, пока не подорвали нашу машину, на которой мы их вывозили. И мы уже не вывезли етих буйволов. Страшно было, когда мы приехали за буйволами, я ремонтировал машину – услышал свист.  Нас обстреляли Градами, 2 человек ранило, парню оторвало ногу. И мы выезжали из парка. Все везде горит, везде дымится.

Загалом в екопарку утримувалося близько 5 тисяч тварин. Евакуювати, на жаль, вдалося не всіх.

Віталій Ільченко, директор Екопарку

Ну найбільше тварин, якщо ми говоримо про шимпанзе, орангутанів, вони загинули від осколків, бо прямо в їхню зимову будівлю прилетів снаряд, зруйнований був дах і вони загинули від осколків. Якщо ми говоримо про дрібних мавп, то деякі з них загинули від розриву серця. Ми втратили 2 самиці орангутанів, шимпанзе, самицю пуми. Ми вже не говориму про кількість дрібних птахів та оленів. Деякі повертаються, фазани по території ще бігають.

Загинуло більше ніж сто великих тварин, кажуть в екопарку. Втрати серед дрібних підрахувати неможливо.


Агентство Телевидения Новости

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