В ISW пояснили, для чого Путін випрошує переговори з Україною

Диктатор хоче використати їх не для встановлення миру, а для перепочинку для своїх окупантів.

Війна в Україні: як РФ випрошує переговори

Росія несподівано кілька разів публічно оголосила про готовність до переговорів про мир з Україною. Втім, Україна наполягає на деокупації своїх територій та виведенню військ. Зокрема раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що Кремль не пропонує жодного мирного переговорного процесу, а просто хоче закріпитися на територіях України, окупованих після початку повномасштабного вторгнення.

За словами джерел NBC News, деякі західні чиновники вважають, що зима – хороший момент для початку переговорів між Україною і РФ, оскільки не верять, що обидві країни зможуть досягти своїх цілей у війні.

Днями президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про готовність поговорити з Путіним у консультації з Францією і НАТО, якщо той “продемонструє зацікавленість у завершенні війни”.

У Кремлі відповіли, що відмова США визнати анексовані території “ускладнює пошук грунту для взаємного обговорення”.

Агентство Телевидения Новости