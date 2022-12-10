Німеччина пояснила причину відмови передавати Україні Patriot

Німеччина не має на складах ракет Patriot, які вона могла відправити в Україну, вони є частиною системи колективної оборони НАТО.

Про це заявив державний міністр МЗС Німеччини Тобіас Лінднер, пояснивши позицію Берліна в інтерв’ю українській службі “Голосу Америки”, пише TrueUA.

“Якщо бути дуже відвертим, це не так, що у нас є вільні системи Patriot просто в наявності, які ми могли б відправити, наприклад, в Україну. Системи Patriot, які ми надсилаємо, є частиною системи колективної оборони НАТО”, – сказав Лінднер.

За його словами, два дні тому Німеччина домовилася з Польщею про відправку групи німецьких військових до Польщі для вивчення локації, де можуть бути розміщені системи Patriot.

“Ми віддані захисту безпеки Польщі, тому пропонуємо розгорнути системи Patriot на східному фланзі НАТО”, – додав Лінднер.С

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