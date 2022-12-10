Прокуратура вимагає повернути земельну ділянку у центрі Харкова вартістю майже 9 млн грн

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова до Київського районного суду м. Полтави подано позовну заяву про визнання незаконним та скасування рішення органу місцевого самоврядування, визнання недійсним договору оренди землі, повернення земельної ділянки Харківській міській територіальній громаді.

Встановлено, що рішенням органу місцевого самоврядування двом фізичним особам надано в оренду земельну ділянку, розташовану по вул. Чоботарській, для будівництва гуртожитку. Вартість ділянки складає майже 9 млн грн.

Згідно Земельного кодексу України, передача цієї земельної ділянки в оренду мала проходити на конкурентних засадах, через земельні торги. Однак ця процедура не проводилась, а вказане рішення прийнято без проведення аукціону, що суперечить вимогам законодавства.

Ці порушення і стали підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до суду в інтересах держави.

Наразі судом відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости