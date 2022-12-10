Місто Харків отримало понад 1700 добових наборів харчування для пунктів обігріву

Сьогодні, 9 грудня, гуманітарний вантаж зустрів Харківський міський голова Ігор Терехов. Він подякував партнерам за допомогу, яку вони надають Харкову з перших днів повномасштабної війни.

Так, лише за останні два місяці для міських центрів обігріву цивільного населення було передано кілька тисяч зимових спальників та понад 5 тис. добових наборів харчування. Кожен набір розрахований на три повноцінні прийоми їжі: сніданок, обід та вечерю.

Нагадаємо, що зараз у місті займаються облаштуванням понад 200 пунктів обігріву. Їх облаштовують генераторами, дров’яними пічками, аптечками, резервом води тощо. Також з 1 грудня у харківських школах відкрилися пункти видачі гарячого харчування.

Агентство Телевидения Новости