В Україні розробили нові пріоритети підключення світла

В Україні систематизують процес того, хто першочергово отримуватиме електроенергію, за допомогою механізму пріорітетів, а також розроблять порядок реагування на скарги від українців про недотримання пріорітетності включень.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 9 грудня.

Очільник українського уряду доручив міністру енергетики розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів чіткі пріоритети включення електропостачання, серед яких перше місце посідає критична інфраструктура, а останнє – побутові споживачі житлового сектору.

“Перший пріоритет — це критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні. Другий пріоритет — це об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави. Принцип “все для фронту” залишається абсолютно незмінним. Третій пріоритет — це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти. Наприклад, хлібопекарні та молокозаводи. Четвертий пріоритет — житловий сектор”, – наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, коли електроенергію подадуть на всі вищезазначені чотири групи, то лише тоді електрикою заживлять й інші об’єкти, завдяки чому Україна зможе пережити цю зиму.

Разом з цим Міненергетики, Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольний комітет та місцева влада повинні створити механізм реагування на скарги громадян і бізнесу про порушення черговості та пріоритетності включення споживачів

Агентство Телевидения Новости