Предстаники з Ватікану приїхали до Ізюму, щоб побачити наслідки братерської любові росіян

Катування та вбивства мирних мешканців Ізюмщини – Посол Ватикану ознайомився з роботою ізюмської поліції щодо документування злочинів військових рф Місто Ізюм, де після звільнення території від російських окупантів було виявлено масштабне поховання, потрапило в центр уваги світової спільноти.

Для ознайомлення із наслідками російської окупації Ізюмщину відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол України у Ватикані Андрій Юраш. З ним прибула і група журналістів з Ватикана. Про це повідомив голова ГУ НП в Харківській области Володимир Тимошко

Місто Ізюм називають містом-привидом. Тут складно знайти хоч один вцілілий будинок. Окупанти повністю зруйнували адміністративні будівлі органів місцевої влади, знищили вакуумною бомбою житловий будинок на вул. Першотравневій, де загинуло більше 50 людей. Російські війська цілеспрямовано обстрілювали житлові квартали та скидали авіабомби на багатоквартирні будинки, що призводило до великих втрат серед цивільного населення, написал Володимир Тимошко

.Начальник Ізюмського райуправління поліції Дмитро Грінчак розповів, що слідчі органи здійснюють ретельну системну роботу щодо виявлення та фіксації усіх фактів вчинення російськими окупантами воєнних злочинів проти мирного населення району для створення надійної доказової бази та притягнення винних до відповідальності. Правоохоронці отримують свідчення про вбивства, тортури та викрадення людей російськими військовими. Всього з початку деокупаційних заходів на території області зареєстровано 3535 воєнних злочинів, досудове розслідування кримінальних проваджень здійснюють досвідчені слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Поліцейські показали катівні, де утримували та мучили людей, а також місця масових поховань мирних громадян та військовослужбовців. Заступник начальника Ізюмського РУП Тимур Тертишний розповів, що на окремих тілах експертами були виявлені ознаки катувань. Жорстоким тортурам піддавалися не лише дорослі, а й неповнолітні. З місць поховання вилучено 451 тіл загиблих, слідчими призначені судово-медичні експертизи з метою встановлення попередніх причин смерті, а також особливих ознак, що можуть бути використані як додатковий фактор для ідентифікації.

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Ватикані Андрій Юраш запевнив, що сьогодні весь світ підтримує Україну і наголосив на тому, що російські окупанти мають понести покарання за злочини збройної агресії проти України.

Агентство Телевидения Новости