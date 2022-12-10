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Прокремлівська література, сотні тисяч готівкою та сухпайки окупантів – улов СБУ в МП у Харкові

Прокремлівська література, сотні тисяч готівкою та сухпайки окупантів – улов СБУ в МП у Харкові

Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області.

На території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями.В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом рф.

Наразі правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Наголошуємо, що СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Безпекові заходи проводили співробітники СБУ Харківської області спільно з Національною гвардією та Держприкордонслужбою.

Агентство Телевидения Новости

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