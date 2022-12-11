Поліція фіксує наслідки обстрілов Харківщини (фото)

[Російські військові продовжують наносити удари по цивільних об’єктах на Харківщині: поліція фіксує злочинні дії окупантів

Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по 12 населених пунктах області.

В зоні ураження опинилися прикордонні райони та Куп’янщина.

В результаті обстрілу агрофірми постраждала одна цивільна особа.

Пошкоджень зазнали приміщення фермерського господарства, вантажні автомобілі та сільгосптехніка, а також приватні будинки громадян, господарчі споруди, гараж та транспортні засоби.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 ККУ.

Агентство Телевидения Новости