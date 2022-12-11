Путін втрачає підтримку через невдачі, ЗСУ підходять до Сватово – ISW

Президент Росії Володимир Путін ризикує втратити підтримку з боку місцевих лідерів і ветеранів через нездатність ЗС РФ відкинути українські війська далі на захід від Донецька та “захистити” Донбас.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Колишній міністр оборони самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) Ігор Гіркін, який також керував облогою Слов’янська у 2014 році, прямо розкритикував Путіна за те, що він не зміг витіснити українські сили поблизу Донецька з артилерійської зони. Гіркін, зокрема, розкритикував заяву Путіна від 9 грудня, де останній охарактеризував хід “спецоперації” як “стабільний”.

Колишній міністр безпеки ДНР Олександр Ходаковський зауважив на появу критики на адресу Путіна, зазначивши, що тривале правління Путіна не було повністю вдалим. Ходаковський також зазначив, що виникають дискусії про необхідність змінити стан справ, натякнувши на корупційні схеми навколо реконструкції Маріуполя та нарікав на кадрову політику президента РФ.

Критика Гіркіна та Ходаковського безпрецедентно пряма порівняно з їхніми попередніми нападками на Кремль. Ці відверті напади на Путіна можуть відображати розбіжності між провоєнною “ДНР”, ветеранськими громадами та Путіним. Російські ветерани та проксі-спільнота давно попереджали Кремль про недоліки його військової кампанії, але згуртувалися за Путіна, вірячи, що його війна – як мінімум – призведе до російської окупації Донбасу.

Між тим, ЗСУ наближаються до Сватового та Кремінної: коротко про ситуацію на фронті. Про це свідчать карти.

▪️Росіяни готуються збільшити темпи наступу на Луганщині та Харківщині, щоб завадити контрнаступу ЗСУ взимку.

▪️Ворог обстрілює українські позиції та населені пункти на західному березі Дніпра.

▪️рф продовжує наступ на Бахмут та у районі Авдіївка-Донецьк.

Агентство Телевидения Новости