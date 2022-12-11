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У Харкові на ходу спалахнув тролейбус

У Харкові на ходу спалахнув тролейбус

У Харкові вранці біля мосту на проспекті Лева Ландау спалахнув тролейбус 24-го маршруту

Як повідомив речник облуправління ДСНС Євген Василенко, виклик про пожежу надійшов рятувальникам о 6:37. Вогонь охопив 60 метрів квадратних площі. Полум’я загасили о 7:42.

Ще до прибуття пожежних водій намагався сам загасити вогонь та отримав опіки рук. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Тролейбус тільки-но виїхав на маршрут, пасажирів на момент займання не було.

Агентство Телевидения Новости

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