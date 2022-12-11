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Рада ЄС ухвалила рішення про пакет допомоги Україні попри вето Угорщини – ОП

Рада ЄС ухвалила рішення про пакет допомоги Україні попри вето Угорщини – ОП

Рада Євросоюзу ухвалила рішення про пакет допомоги для України у €18 млрд попри вето Угорщини.

Як передає Укрінформ, про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав у Телеграмі.

Як повідомлялося, Угорщина заблокувала рішення ЄС щодо надання допомоги Україні, яка мала скласти €18 млрд, включно з 10-тирічним пільговим періодом для кредитів. Зазначалося, що задля ухвалення пакета потрібно одностайне рішення 27 країн ЄС. Тож представники Чехії у Раді ЄС віднайшли рішення, як обійти вето Будапешта: гарантії за кредитами, надані ЄС, покриватимуться не з бюджету Євросоюзу, а їх візьмуть на себе окремі країни – члени ЄС.

Як зазначається в документі, пільговий період наданої Києву позики становитиме 10 років. При цьому держави-члени покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх призначених доходів. Гарантії щодо цього запозичення будуть надані або з бюджету ЄС або державами-членами.

Надання короткострокової фінансової допомоги буде спрямоване на фінансування негайних потреб України, відновлення критичної інфраструктури та початкової підтримки сталого післявоєнного відновлення з метою підтримки України на її шляху до європейської інтеграції.

Агентство Телевидения Новости

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