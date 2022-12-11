На Харківщині в пожежі зник господар будинку

11 грудня о 05:10 сталася пожежа у одноповерховому житловому будинку (барачного типу) по вул. Молодіжна 4, с. Лісне Харківського району області.

На момент прибуття рятувальників горів дах багатоквартирного житлового будинку на площі пожежі 400 кв.м. На місці працюють 5 відділень ДСНС на автоцистернах. О 07:15 ДСНСники локалізували вогонь, наразі триває ліквідація.

По інформації сусідів, на місці пожежі можливе знаходження людини, рятувальники проводять пошуки. Причина виникнення пожежі встановлюються.

Агентство Телевидения Новости