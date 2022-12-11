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Сегодня 13:15
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Якщо у будинку немає води: інфекціоністи розповіли про безпечні джерела

Джерела на якість та безпечність води у листопаді досліджував обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Які джерела відповідають нормам

Саржин яр;Олексіївська балка;селище Олешки;вулиця Зубенка, 24;вулиця Бучми, 16;Вулиця Мінералозаводська, 1.

Інфекціоністи нагадують: воду з харківських джерел, навіть якщо вона за результатами останніх досліджень, відповідає нормативам завжди необхідно кип’ятити, потім дати їй охолонути та зберігати у чистій закритій тарі.

Де центр не радить набирати воду

Поблизу Петренківського водоймища (Немишлянський район).У Манжосовому Яру (Київський район).У парку «Юність» (Полтавський шлях, 198).

Вживаючи воду з цих джерел, можуть виникнути кишкові інфекційні захворювання.

«Також нагадуємо про негативні наслідки для здоров’я малолітніх дітей внаслідок вживання води з понаднормативним вмістом нітратів», — застерегають інфекціоністи. 

Агентство Телевидения Новости

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