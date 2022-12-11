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На Харківщині сповільнилося розмінування

На Харківщині сповільнилося розмінування

Через погіршення погодних умов, зокрема випадання снігу, пристрої для розмінування «не бачать» деякі види вибухівки.Про це повідомив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха в етері телемарафону «Єдині новини», пише Еспресо.«Проблемою «номер один» після опалювального сезону на Харківщині є розмінування. Зокрема, сніг, який є, уповільнює цю роботу – через нього пристрої не бачать вибухівку з пластику, яку активно використовували росіяни», – сказав він.

Зокрема, за його словами, жителі Харківської області продовжують потерпати від обстрілів росіян. Додається, що за добу з різних видів зброї росіяни атакували громади Харківського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.

«Протягом поточного тижня ми оголосили добровільну евакуацію у підготовлені помешкання у Харкові, а також у сусідні області, включно з Полтавською», – зауважив Семенуха.

Він підкреслив, що попри нещодавнє накопичення військ біля Куп’янська, загрози населеному пункту немає.

Нагадаємо, приблизно 30% території України наразі забруднені вибухонебезпечними предметами. Планується, що усю вибухівку вдасться прибрати за 10 років.

Агентство Телевидения Новости

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