На Харківщині сповільнилося розмінування

Через погіршення погодних умов, зокрема випадання снігу, пристрої для розмінування «не бачать» деякі види вибухівки.Про це повідомив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха в етері телемарафону «Єдині новини», пише Еспресо.«Проблемою «номер один» після опалювального сезону на Харківщині є розмінування. Зокрема, сніг, який є, уповільнює цю роботу – через нього пристрої не бачать вибухівку з пластику, яку активно використовували росіяни», – сказав він.

Зокрема, за його словами, жителі Харківської області продовжують потерпати від обстрілів росіян. Додається, що за добу з різних видів зброї росіяни атакували громади Харківського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.

«Протягом поточного тижня ми оголосили добровільну евакуацію у підготовлені помешкання у Харкові, а також у сусідні області, включно з Полтавською», – зауважив Семенуха.

Він підкреслив, що попри нещодавнє накопичення військ біля Куп’янська, загрози населеному пункту немає.

Нагадаємо, приблизно 30% території України наразі забруднені вибухонебезпечними предметами. Планується, що усю вибухівку вдасться прибрати за 10 років.

Агентство Телевидения Новости