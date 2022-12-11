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На Харківщині відкриють Центр допомоги населенню деокупованих громад

На Харківщині відкриють Центр допомоги населенню деокупованих громад

▪️За сприяння Мінреінтеграції створюється Центр допомоги населенню деокупованих громад Харківської області.

▪️До ініціативи активно долучаються волонтери, міжнародні гуманітарні організації й органи місцевого самоврядування, повідомили в міністерстві.

▪️Практика створення подібного центру вже використовувалася в Бучанській громаді на Київщині навесні цього року. Це дозволило надати спеціалізовану допомогу мешканцям у найчутливіший період одразу після звільнення регіону.

▪️Мирні жителі, які стали свідками активних бойових дій і пережили окупацію, потребують окремої психологічної підтримки, яку й надаватимуть фахівці центру.

▪️Також команда фіксуватиме факти воєнних злочинів і злочинів проти людяності, до яких, серед інших, належить примусове вивезення цивільного населення, зокрема дітей і неповнолітніх осіб.

Нагадаємо, українці, які потребують психологічної підтримки, можуть звернутися до психологічного хабу, який функціонує при Національному інформаційному бюро. Для цього необхідно зателефонувати на цілодобову гарячу лінію НІБ: 16-48 і залишити заявку на особисту психологічну підтримку.

Агентство Телевидения Новости

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