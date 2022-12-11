Взимку в Україні будуть жорсткі обмеження споживання світла, в енергосистемі суттєвий дефіцит, – Шмигаль

Після 8 масованих російських ракетних атак в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції. Різною мірою пошкоджені 40% об’єктів високовольтної мережі. Результатом цього є суттєвий дефіцит потужності. Загалом же на Україну чекає важка зима із суттєвим обмеженням споживання електроенергії, пише Обозреватель

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив: у зв’язку із цим уряд уже доручив Міненерго визначити чіткі пріоритети включення електропостачання. У яких житловий сектор йде на останньому – четвертому – місці:

перший пріоритет – критична інфраструктура та лікарні;другий – підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу;третій – бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти;четвертий – житловий сектор.

“В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії” , – констатував глава уряду

Зі свого боку, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко раніше розповів, що заміна знищених російськими обстрілами трансофрматорів розпочнеться не раніше весни. На той час країні буде “дуже складно”.

Річ у тім, що доставка агрегатів, яка очікується в березні-квітні, має низку складнощів. Зокрема:

з пошуком трансформаторів;логістикою – їхня вага досягає 250 тонн, а літака, який міг би здійснити доставку такого величезного вантажу – “Мрії”, – у світі більше немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за позитивними прогнозами, вже у квітні відключення електроенергії можуть скасувати. А упродовж кількох років після закінчення війни українські енергетики здатні не просто відновити, а й модернізувати українську енергосистему.

Агентство Телевидения Новости