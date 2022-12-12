Наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Через атаки окупантів постраждали Чугуївський, Куп’янський та Харківській райони.

Загиблих та поранених серед мирного населення немає.

11 грудня 2022 року під мінометний вогонь потрапила територія міста Вовчанська.

Також обстріли протягом доби були зафіксовані у місті Куп’янську, селищі Глибоке, смт Шевченково та Дворічна.

Унаслідок обстрілів пошкодження отримали приватні будинки громадян.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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