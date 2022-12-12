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Харківській метрополітен тимчасово зачиняє на вхід ст.м. “Університет” (оновлено)

Харківській метрополітен тимчасово зачиняє на вхід ст.м. “Університет” (оновлено)

Про це повідомили на підриємстві

З 12:00 години 12 грудня тимчасово буде зачинено для обслуговування пасажирів вестибюль №1 станції метро «Університет» у бік пішиходів №4 (вихід до саду Шевченка) та №5 (вихід до головного корпусу ХНУ ім В.Н. Каразіна).

Причина – підготовка до відкриття новорічної ялинки на станції. Про відкриття у КП “Харківській метрополітен” обіцяють повідомити додатково. Орієнтовно по закінченню новорічних масових заходів.

Агентство Телевидения Новости

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