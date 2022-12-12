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У Харкові зникла 15-річна дівчинка

У Харкові зникла 15-річна дівчинка

Поліція розшукує неповнолітню мешканку Харкова Єлизавету Коваленко

Прикмети дівчинки: на вигляд 15 років, зріст приблизно 164 см, світле кучеряве волосся, зачіска – каре.

Була одягнута у темно-зелені короткі чобітки, коротку темно-синю куртку, чорну шапку.

Шановні громадяни! Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклу Єлизавету Коваленко, прохання повідомити її до поліції за телефонами: (057) 738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102, або іншим зручним для вас способом.

Агентство Телевидения Новости

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