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У Харкові онук зарізав власних бабусю та дідуся

У Харкові онук зарізав власних бабусю та дідуся

Прокурори Слобідської окружної прокуратури м. Харкова довели вину 32-річного харків’янина у вчиненні вбивства, грабежу, розбою та порушення правил адміністративного нагляду (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 187, ст. 395 КК України). 

Подія сталась у квітні 2016 року. У квартирі знаходились літнє подружжя та їхній онук, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності. Між ним та старшими родичами виникла сварка, у ході якої онук схопив ніж та наніс ним по декілька ударів в область грудної клітини спочатку бабусі, а потім дідусю. Від отриманих травм потерпілі померли. 

Після вчинення вбивства онук обшукав квартиру та, знайшовши гроші, втік з місця події.  

Встановлено, що і до цього зловмисник промишляв крадіжками та грабежами. А вже за декілька днів після вбивства зловмисник вчинив новий злочин — розбійний напад на перехожого. Приставивши ніж до горла та погрожуючи, чоловік забрав у потерпілого телефон, гроші, які той мав при собі, а також примусив зняти готівку з банківської картки і віддати йому. 

Щоб уникнути відповідальності за скоєне, зловмисник поїхав до Полтави. При цьому він порушив правила адміністративного нагляду, встановлені стосовно нього ухвалою суду. 

Вироком суду першої інстанції чоловіку призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі. Однак прокурори оскаржили зазначений вирок через невідповідність призначеного покарання ступеню тяжкості вчиненого злочину у суді апеляційної інстанції.  

Харківській апеляційний суд погодився з доводами прокурора та призначив чоловіку покарання у виді довічного позбавлення волі. На вказаний вирок засуджений подав касаційну скаргу. 

Верховний Суд поставив остаточну крапку в цій справі та підтримав позицію прокуратури, залишивши вирок суду апеляційної інстанції без змін, а касаційну скаргу засудженого — без задоволення.

Агентство Телевидения Новости

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