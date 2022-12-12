У міськраді знайшли колаборанта

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 66-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, колишній спеціаліст Управління земельних ресурсів і екології Куп’янської міської ради з березня активно співпрацював з окупантами.

Колаборант обійняв псевдопосаду «головного спеціаліста відділу природних ресурсів і екології» так званої «військово-цивільної адміністрації м. Куп’янськ».

Підозрюваний виконував всі вказівки нової «влади» та отримував заробітну плату в російських рублях.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харкіській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Агентство Телевидения Новости