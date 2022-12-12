Жителі деокупованих громад Харківщини продовжують отримувати виплати від Червоного Хреста

Нині у Харківському районі залишилося закрити виплати лише у Липецькій громаді, а згодом гроші розподілять серед жителів Ізюмського району.

Як розповів керівник Харківської дирекції АТ «Укрпошта» Юрій Савченко, мешканцям деокупованих населених пунктів Ізюмщини спрямували одноразові виплати у розмірі 1200 гривень від Комітету Червоного Хреста в Україні.

«Зокрема, виплати здійснюватимуться у Балаклійській, Оскільській, Куєньєвській, Савинській громадах. Так, наразі виділено ще 15 млн грн, тобто ми зможемо видати кошти 12 500 особам», – зазначив Юрій Савченко.

Нагадаємо, списки людей, які отримують допомогу надає керівництво громад. Після цього дані надходять до Товариства Червоного Хреста в Україні та АТ «Укрпошта», яке здійснює разову грошову виплату.

«Першочергово надається допомога в тих населених пунктах, де є великі руйнування, де гроші людям дуже потрібні. Але є й такі випадки, наприклад, як у селі Кам’янка Дворічанської громади, де багато руйнувань і майже немає людей. У такі населені пункти наразі немає змоги поїхати, оскільки проходять стабілізаційні заходи», – сказав керівник Харківської дирекції АТ «Укрпошта».

Агентство Телевидения Новости