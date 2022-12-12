Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:41
Просмотров: 63

Жителі деокупованих громад Харківщини продовжують отримувати виплати від Червоного Хреста

Жителі деокупованих громад Харківщини продовжують отримувати виплати від Червоного Хреста

Нині у Харківському районі залишилося закрити виплати лише у Липецькій громаді, а згодом гроші розподілять серед жителів Ізюмського району.

Як розповів керівник Харківської дирекції АТ «Укрпошта» Юрій Савченко, мешканцям деокупованих населених пунктів Ізюмщини спрямували одноразові виплати у розмірі 1200 гривень від Комітету Червоного Хреста в Україні.

«Зокрема, виплати здійснюватимуться у Балаклійській, Оскільській, Куєньєвській, Савинській громадах. Так, наразі виділено ще 15 млн грн, тобто ми зможемо видати кошти 12 500 особам», – зазначив Юрій Савченко.

Нагадаємо, списки людей, які отримують допомогу надає керівництво громад. Після цього дані надходять до Товариства Червоного Хреста в Україні та АТ «Укрпошта», яке здійснює разову грошову виплату.

«Першочергово надається допомога в тих населених пунктах, де є великі руйнування, де гроші людям дуже потрібні. Але є й такі випадки, наприклад, як у селі Кам’янка Дворічанської громади, де багато руйнувань і майже немає людей. У такі населені пункти наразі немає змоги поїхати, оскільки проходять стабілізаційні заходи», – сказав керівник Харківської дирекції АТ «Укрпошта».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 